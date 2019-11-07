Adalet Bakanlığı sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman hangi tarihte yapılacak
28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra) için başvurular bugün başladı. ÖSYM üzerinden yapılacak başvuruların biteceği tarih de belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 07.11.2019, 11:27
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının tarihi belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı sınav başvuruları ne zaman sona erecek?
ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sınava başvurular, 07-14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
ADALET BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra), 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
22°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P