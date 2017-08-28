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'Adalet Kurultayı'nda Atatürk düşmanı Said-i Nursi propagandası

CHP’nin Adalet Kurultayı'nda, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Said Nursi propagandası yapıldı. Kurultayın 2’inci gününde konuşan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz Said'i Nursi'den övgüyle bahsetti. "Eğitimde İnanç" çalıştayında konuşan Güleçyüz, Said-i Nursi’nin Risale-i Nur kitabını anlattı.

'Adalet Kurultayı'nda Atatürk düşmanı Said-i Nursi propagandası

CHP’nin "Adalet" adını verdiği kurultayda Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Bediüzzaman Said Nursi’nin propagandası yapıldı.

Kurultayın ikinci gününde “Eğitimde İnanç” başlığında konuşan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Said Nursi’nin yazdığı Risale-i Nur kitabını anlattı.

Adalet Kurultayı çalıştayların yanı sıra panellerle devam etti. 3’üncü günde “Geçimde Adalet” ile “Eğitimde Adalet” panelleri yapıldı.

Çarşamba günü bitecek kurultay alanında katılımcılara “Nutuk” kitabı dağıtıldı. Kitapları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan imzaladı.

Bu arada CHP Sözcüsü Bülent Tezcan “Şehitliklerde alkol içildi” iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Tezcan, alkol görüntülerinin kurultaya gelen şahıslara ait olduğunu söyledi, o kişileri kamp alanından gönderdiklerini açıkladı. CHP Sözcüsü, alkol tüketenlerin parti ile ilişkisinin de kesileceğini duyurdu.

Alkol fotoğraflarını gündeme getiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP’nin bir özür borçlu olduğunu" söyledi. 

Kurultayın birinci gününde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı susturulmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #adalet kurultayı #Said Nursi #Kâzım Güleçyüz Said
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