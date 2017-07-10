CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlayıp İstanbul Maltepe'ye kadar yürüyüşünün ardından yapılan mitinge kaç kişinin katıldığıyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, dün Maltepe'de yapılan 'adalet mitingi'ne kaç kişinin katıldığını açıkladı.



Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:



09.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.



Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.







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