CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Yürüyüş" Maltepe Parkında yapılacak miting ile sona erecek. Mitingin saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Mitinge katılacaklar yapılacak üst aramasından geçirilerek içeri alınacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Yürüyüş" İstanbul Maltepe Parkında yapılacak miting ile sona erecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.



Mitingi alanında, son hazırlıklar yapılırken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi.



Miting alanında FETÖ ve PKK'dan ihraç edilenler için yazılan dev dilekçe dikkat çekiyor. "İlgili makama" başlıklı dev dilekçenin altında Türkiye haritası ve Türkiyeyiz yazısı yer alıyor. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykelinin resmi yer alıyor.



Bu arada terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, mitinge katılım çağrısı yaptı. Çağrıda "iktidar blogunun çatlağını derinleştirmek" için ifadesi kullanıldı.





ulusal.com.tr