CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırmak isteyen terör örgütü IŞİD üyesi 6 kişilik grup son anda yakalandı. Polis konvoydaki güvenlik önlemlerini artırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 IŞİD mensubu yakalandı.







Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir IŞİD üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirledi.







Ekipler tarafından zanlı takibe alındı. Minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen zanlı, Kocaeli'de gözaltına alındı.



Zanlıya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 5 kişi de Kayseri'de yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.







Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'den araç kiralayan bir kişinin yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Minibüs içerisinde AK Parti bayrağı bulunduğunu belirten Kamçı, "Provokasyon amaçlı bir eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Minibüsü kalabalığın üstüne sürerek saldırı yapmak istediği belirlenen zanlı, ekiplerimizin takibi sonucu yakalandı. İrtibatlı olduğu kişiler de gözaltına alındı. Başarılı bir çalışmayla, provokatif eylem gerçekleşmeden önlenmiş oldu." diye konuştu.





CHP'DEN İLK AÇIKLAMA



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı belirtilen IŞİD'lilerle ilgili açıklama yaptı.



Tezcan şunları söyledi:



"Bir şeye dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Devleti yönetenler sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmeye çalışmaları, tamamen masum bir eylemi terör eylemi ile irtibatlandırmaya çalışılan sözleri provokasyon yapmak isteyenleri cesaretlendiren sözlerdir. Bildiğim şu buraya özle bir operasyon değil. Rutin terör operasyonları çerçevesinde bir çalışma. Rutin operasyonların bir parçası olarak açıklama yapıldı."





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