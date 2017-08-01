İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde iki ay önce istifa edere CHP'ye geçen AKP Belediye Meclis Üyesi İsmail Taş'ın ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Osman Çokcan da istifa etti. Çokcan, partiye kırgın olduğunu ifade etti.

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İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde iki ay önce istifa edere CHP'ye geçen AKP Belediye Meclis Üyesi İsmail Taş'ın ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Osman Çokcan da istifa etti. Çokcan, partiye kırgın olduğunu ifade etti.



Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü öven sözler paylaşan Karabağlar Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Osman Çokcan, partililerin hedefi oldu.



İki kez kalp krizi geçiren duygusal yapıya sahip olan Çokcan, partiden istifa dilekçesini verdi.



CHP'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi.

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