Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi döküldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi döküldü.



Kılıçdaroğlu'nun karavanda kaldığı alana saat 21.30 sıralarında yaklaşan 78 AR 958 plakalı kamyon, bir anda damperini kaldırırak gübre boşaltıp yola devam etti. Kamp alanında yürüyüşe katılanlar ne olduğunu anlayamazken güvenliği sağlayan polis ekipleri kamyonun peşinden koştu. Kamyon yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu, sürücü ise bulunamadı.



Yapılan incelemede kamyonun E.B.'ye ait olduğu, ancak sürücünün farklı olduğu tespit edildi. Kamyon, çekici ile otoparka çekilirken daha sonra sürücünün de saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Bu arada kamp alanında kötü kokuya neden olan gübre yığını bir süre sonra Düzce Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. DHA