Adana'da sabah erken saatte yapılan resmi törenin ardından saat 09:30'da Atatürk Parkı'nda toplanan Demokratik Kitle Örgütleri ve partiler alternatif çelenk koyma töreni düzenlediler.

Adana'da sabah erken saatte yapılan resmi törenin ardından saat 09:30'da Atatürk Parkı'nda toplanan Demokratik Kitle Örgütleri ve partiler alternatif çelenk koyma töreni düzenlediler.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören,katılan kurumların çelenk sunumu ile devam etti. Katılan kurumlar olan; Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Seyhan ve Çukurova Şubeleri, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Liseliler Birliği (TLB) ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) adına basın açıklamasını TGB Adana İl Yöneticisi Eylül Kaya yaptı.



Kaya açıklamasında," 30 Ağustos Zaferi dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk ve en büyük zaferdir.Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizde ve bölgemizde emperyalizm destekli terörle mücadele etmektedir. Geçtiğimiz günlerde ABD, PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve PKK'nın diğer paravan örgütlerine toplamda 1300 tır ağır silah ve zırhlı araç göndermiştir.Bu yardımlar ABD'nin Ortadoğu'da ve ülkemizde izlediği politikaları ,düzenlediği operasyonlarla baltalayan

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir meydan okumadır. Kato'ya,Afrin'e gömülen PKK'yı kurtarma çabasıdır. Ancak ABD'nin hem bölgede hem de Türkiye'de güttüğü emperyalist politikalar yenilmeye mahkumdur.Çünkü tarih göstermiştir ki emperyalist güçlerin haksızca ve alçakça işgaline dur diyen ve kanının son damlasını akıtmadan yurdunu bırakmayacağını kanıtlayan ordumuzun ve milletimizin karşısında emperyalistler yenilmeye mahkumdur."dedi. Tören sırasında 'Ordu millet el ele tam bağımsız Türkiye' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Sıcağa rağmen törene katılan coşkulu kalabalık marşlar eşliğinde töreni bitirdi.



Yalçın Semir Akarsu /Adana

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