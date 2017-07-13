Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'ByLock' kullandığı öne sürülen öğretmen ve polislere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9'u kadın 26 kişi gözaltına alındı.
Örgütün gizli haberleşme programı, 'ByLock' üzerinden yazışmaları ortaya çıkan zanlılar sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edildi.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 9'u kadın 26 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'ByLock' kullandığı öne sürülen öğretmen ve polislere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
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