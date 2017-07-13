Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
"Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı"
Çorum'da deprem
Çorum'da deprem
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da 'Bylock' operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 9'u kadın 26 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 'Bylock' operasyonu: 26 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında  'ByLock' kullandığı öne sürülen öğretmen ve polislere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 9'u kadın 26 kişi gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı, 'ByLock' üzerinden yazışmaları ortaya çıkan zanlılar sağlık kontrolünün ardından, adliyeye sevk edildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #bylock #operasyon #Fetullahçı Terör Örgütü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
HDP'li Konca'nın cezası kesinleşti
Sonraki Haber
'Batman'da ByLock kullandığını tespit ettiğimiz 600 kişi var'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.