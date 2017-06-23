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Adana'da PKK operasyonu: 31 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 31 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve saldırıda bulunduğu öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyona, helikopter de havadan destek verdi.

Özel harekat timlerinin kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 31 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #pkk #operasyon #gözaltı
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