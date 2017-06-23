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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı iddia edilen kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent  merkezinde önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Özel harekat ekiplerinin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında  önlem aldığı çalışmalarda, ekipler bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.
 
Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 500 polis  görev aldı.
 
Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı ileri  sürülen aralarında kadınların da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
 
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar,  ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #terörle mücadele #pkk #kck #adana emniyet müdürlüğü #Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü #özel harekat
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