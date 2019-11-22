Adana'da 'Üretim Devrimi Kurultayı'

Vatan Partisi Türkiye'yi ekonomik krizden çıkarmak için il il kurultaylar düzenliyor. "Üretim Devrimi Kurultayı"'nın yeni adresi Adana oldu.

Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Vatan Partisi fırsatı değerlendirmek Anadolu'yu karış karış geziyor, üretici ve sanayicilerle buluşuyor.

Kurultayda konuşma yapan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, üretim programını açıkladı.

Üretim vurgusu yapan Perinçek, üreticinin baş tacı olacağını söyledi.

İthalat yerine çiftçinin üretmesi ekonomiye can suyu olacak. Üretim için ilk adım çiftçinin üretmesinden geçiyor.

Perinçek, üretim devrimi için gerekli olan siyasi atılıma dikkat çekti, "Milli Hükümet" çağrısı yaptı.

Kurultaya, Adana Tahıl üreticileri Birliği Başkanı Nur Özkan, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türk-İş Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Çiftçi Yılmaz Yalçınkaya, , Jeofizik Mühendisleri Eski Başkanı Melih Baki, Ziraat Mühendisi Hüseyin Doğru, Arıcılar Birliği Hayrullah Özdoğan katıldı.

Sanayiciler, üreticiler, konunun uzmanları, ekonomik çıkmazı çözmek istiyor. Yaşanan sıkıntılar ortak, çözüm üretimden geçiyor.



ulusal.com.tr