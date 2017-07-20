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Adana'da vinç koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Adana'da çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti halatının kopması sonucu düştü.

Adana'da vinç koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Adana'da çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti halatının kopması sonucu düştü.

Olayda 2 işçi hayatını kaybetti , 4 işçi de yaralandı.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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