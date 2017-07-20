ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. İşçilerin 2'si öldü, 4'ü ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika binasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. 2 kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Vinç halatının kopması sonucu ağır yaralanan Mustafa Gümüş de kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Böylece kazada ölen işçi sayısı 3'e yükseldi.



VALİ DEMİRTAŞ İNCELEME YAPTI



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iş kazasının meydana geldiği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada inceleme yaptı. 3 işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı bölgede bilgi alan Vali Demirtaş, fabrika yöneticileri ve polisten bilgi aldımtan sonra, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



