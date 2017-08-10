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Adana'daki 'sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı

Dört kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan kuaför, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti

Adana'daki 'sahte estetikçi' kuaför cezaevinden kaçtı

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan kuaför, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtı.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet", "dolandırıcılık" ve "yaralama" suçlarından tutuklu yargılanan kuaför Soner G'nin, 1 Ağustos'taki duruşmada tahliyesine karar verildi ancak başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner G, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soner G. hakkında, cezaevindeki akşam yoklamasında firar ettiği anlaşılınca yakalama kararı çıkarıldı.

DAVA SÜRECİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin, Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Soruşturma sonunda Soner G. hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ama reddedilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #kuaför
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