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Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

22 kişinin yaralandığı Adana'daki terör saldırısının failleri belirlendi. Terör örgütü MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın saldırı öncesi ev kiralayarak bölgede keşif yaptıkları tespit edildi.

Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

Adana'da, özel harekat polisleri taşıyan zırhlı araca yapan terörsitlerin kimlikleri belli oldu. 

4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristlerin ise Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. 

Görüntülerdeki 2 zanlı önce keşif yapabilmek ve dikkat çekmemek içim ev kiraladı. Kiralanan ev saldırının gerçekleştiği noktaya çok yakındı. 

Bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen emniyet özel bir ekip kurdu. Hücre evine baskın yapıldı. Teröristlerin kaçtığını belirledi.

Evde yapılan incelemeler sonrasında 6 adres daha tespit edildi. Ancak teröristlere ulaşılamadı. 

Güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #mlkp #bomba #terör
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