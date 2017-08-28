Adana'nın Karataş ilçesinde saat 22.10'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Adana'nın Karataş ilçesinde saat 22.10'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 19 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD: 3.6 MERSİN
AFAD ise depremin merkes üssünü Mersin Tarsus olarak duyurdu.
AFAD, yerin 38 km derinliğinde olduğunu duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
ulusal.com.tr
Adana'nın Karataş ilçesinde saat 22.10'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Karataş ilçesinde saat 22.10'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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