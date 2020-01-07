Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu yapıldı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Baskınlarda 21 şüpheli yakalandı.
GÜNDEM 07.01.2020, 16:28
Adana merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ekiplerce 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr
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