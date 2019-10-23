Adana Mutabakatı neyi kapsıyor?

10 maddeli tarihi Soçi Mutabakatı'nda Adana Anlaşmasına ayrı bir parantez açıldı. Ankara ile Şam arasında imzalanan mutabakatın uygulamasını Rusya'nın kolaylaştıracağı vurgulandı.

Adana Mutabakatı 1998 yılında imzalandı. Türk heyetine Büyükelçi Uğur Ziyal, Suriye heyetine ise Siyasi Güvenlik Başkanı Tümgeneral Adnan Badr El Hassan(Adnan Badır El Hassan) başkanlık yaptı.

Uzun vadeli mücadelenin çerçevesi çizen mutabakatta Türkiye ile Suriye'nin teröre karşı ortak hareket etmesi var.

Mutabakat 23 maddeden oluştu. Ancak 5 maddesi öne çıktı.

Öne çıkan maddelere göre, Suriye topraklarından Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlere izin verilmeyecek. Ayrıca PKK'nın silah, lojistik ve mali destek sağlanmasına ve propaganda faaliyetlerine de müsaade edilmeyecek.

Mutabakat ile Suriye, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etti. PKK üyelerinin geçişlerini, eğitim kampı kurmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını yasakladı. PKK'nın sözde liderlerinin Suriye topraklarına girmesi engellendi.

ulusal.com.tr