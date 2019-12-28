ADD Çankaya şubeden makale yarışması

Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı nedeniyle bir makale yarışması düzenledi.



Katılımın ücretsiz olduğu ve 30 yaşa kadar gençlerin katılabildiği yarışmada Ankara’nın Milli Mücadeledeki önemini işleyen gençlerin yarışmaya katılması istenmişti.



Yarışmanın değerlendirme kurulu, eski Milletvekilleri Birgül Ayman Güler, Aylin Nazlıaka, Profesör Doktor Sina Akşin, Eski Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili Uluç Gürkan, Yardımcı Doçent Doktor Halil Özer, Profesör Doktor Seçil Karal Aygün ve Yazar Işık Kansu’dan oluştu.



Değerlendirme kurulu, “Kuruluşun Kalbi Kuruluşun Aklı Ankara” adlı yazı yarışmasında dereceye giren isimleri açıkladı.



Atatürkçü düşünce sistemi, Milli Mücadele şartları ve Ankara’nın Milli Mücadeledeki önemi konularını işleyen yazılar değerlendirmeye alındı. Yarışmanın ödül töreni Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Konferans Salonu’nda düzenlendi.////



Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren gençler için ödül töreni düzenlendi.



Ödül töreni sonrası yarışmanın birincisi İbrahim Anıl Durmaz, makalesini okudu.







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