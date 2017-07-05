ADD’den, CHP’ye “bölücülere dikkat” uyarısı geldi, “Türk bayrağını sahiplenenlerle cephe kurulmalı” çağrısı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüşle ilgili bir öneri mektubu gönderdi.

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CHP’nin yürüyüşüne, HDP’nin katılımından önce, destek veren Atatürkçü Düşünce Derneği, Anamuhalefet partisine “bölücülere dikkat” uyarısı yaptı. ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yürüyüşle ilgili bu uyarıyı bir mektupla vurguladı.



Mektupta, anayasa değişikliği ile cumhuriyetin tehlikeye girdiği vurgulandı, emperyalizme karşı mücadele için Atatürk ve Türk bayrağı temelinde birleşilmesi gerektiği belirtildi.



Çölaşan kaleme aldığı mektupta, mücadelenin Türkiye’nin toprak bütünlüğü için verilmesi gerektiğini vurguladı. Bölücü ve dinci teröre atıfta bulundu.



Mektupta, "Anayasa değişikliği BOP’un kirli ayağıdır. Hedefi Kürdistan’dır. Bu anlamda, Türk Bayrağını sahiplenen ve toprak bütünlüğünü savunan kişi ve kurumlarla geniş birliktelikleri sağlamak, platform ve cephe örgütlenmelerini illere yaymak gerekmektedir" denildi.



FETÖ, PKK ve emperyalizmin kol kola vererek Türkiye’deki huzur ortamını bozmayı hedeflediğini söyleyen Çölaşan, CHP’nin kurucu felsefesine sarılması gerektiğini belirtti. Çölaşan mektubunun sonunda, “ADD, bozguncu unsurlarca hedefinden saptırılmadığı sürece bu zorlu mücadelenizin yanındadır” dedi.



ulusal.com.tr