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Adı şehit olduğu yerde yaşayacak

Adı şehit olduğu yerde yaşayacak. Şırnak’ta helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesi sonucu şehit olan Yarbay Songül Yakut’un adına bir kütüphane kuruldu.

Adı şehit olduğu yerde yaşayacak

Türkiye’nin ilk kadın ilçe Jandarma Komutanı Şehit Yarbay Songül Yakut'un adı bir kütüphanede yaşatılacak. 

Şırnak 112 ve UMKE ekipleri ile Orgeneral Fevzi Türkeri İlk ve Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Cafer Bulut, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. . Topladıkları kitaplarla okulda Şehit Yarbay Songül Yakut kütüphanesi kurdu.

Yurdun dört bir yanından gelen kitaplar kütüphanedeki raflara yerleştirildi. 

Kitapları gönderen herkese teşekkür eden çocuklara göre, şehitlerimiz asla unutulmayacak. 


-ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak
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