Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün hesap hareketlerini tespit etti. Rapora göre Öksüz, üniversiteden aldığı 3 bin 449 lira maaş ile Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyası için Amerika'ya 2 kez 100'er bin dolar gönderdi. Öksüz’ün aranırken sahte pasaport edinmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

Üniversiteden aldığı maaşla Amerika Başkan adayına para gönderdi. Sahte pasaport bulmaya çalıştı.



MİT’ten sonra MASAK’ın da FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu Adil Öksüz'ün hesap hareketlerini tespit etti. Buna göre, Üniversiteden 3 bin 449 lira maaş alan Öksüz, Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyası için Amerika'ya 2 kez 100'er bin dolar gönderdi.



Öksüz'ün, Bank Asya'da hesapları bulunan kişilerden 2012-2016 yılları arasında toplam 88 bin 255 TL havale aldığı, aynı dönemde kendi banka hesabından toplam 169 bin 183 TL para transferi yaptığı ortaya çıktı.



Bir süre Sakarya Sapanca’da kaldığı ileri sürülen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’le ilgili dikkat çekici bir iddia da ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, iddia Sakaryalı İbrahim Cem Demir’e ait.



Sahte kimlikle dolaşırken 28 Şubat 2017’de yakalanan Demir, yaklaşık iki ay sonra, 13 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazı yazdı, Öksüz hakkında bilgi vermek istediğini söyledi. 15 Haziran’da Demir’in ifadesi alındı.



Atilla adlı arkadaşının “Bir tanıdığımın sahte kimliğe ve pasaporta ihtiyacı var” dediğini belirten Demir, aracıyla Sapanca’nın Soğucak yaylasına gittiklerini ve burada Adil Öksüz’ü gördüklerini belirtti.



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