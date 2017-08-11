Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili iken FETÖ’nün sınav yolsuzluğunun üstünü kapatan firari Şadan Sakınan’ın kardeşi Ahmet Sakınan’ın Kara Kuvvetleri mahrem imamı olduğu belirlendi. Ahmet Sakınan’ın aynı zamanda FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’le de bin 67 kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı

FETÖ’nün sınav yolsuzluğunu savsaklayan savcının kardeşi çıktı. Adil Öksüz’le bin 67 kez telefonla irtibat kurdu.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’ın FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin 71 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameden dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.



ASEL Yayıncılık adlı firmanın sahibi olan Ahmet Sakınan’ın FETÖ’nün Kara Kuvvetleri imamı olduğu belirlendi. Ahmet Sakınan’ın FETÖ’nün soru hırsızlığını ortaya çıkaran KPSS soruşturmasını uzun bir süre sürüncemede bırakan, Şadan Sakınan’ın kardeşi olduğu tespit edildi.



Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Sakınan’ın HTS kayıtları da örgüt irtibatını net olarak ortaya koydu. FETÖ’nün firari TSK imamı Adil Öksüz ile bin 67 telefon irtibatı belirlenen Sakınan’ın örgütün bir dönem Kara Kuvvetleri imamı olan Hamdullah Bayram Öztürk ile de 2 bin 554 kez görüşme yaptığı tespit edildi.



Ahmet Sakınan’ın POLNET yolcu sorgulamasında 12 Temmuz 2016’da yurtdışına çıkış yaptığı ve halen firari olduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr