Adil Öksüz’ü İstanbul’da karşılayan Ali Sami Yıldırım, Öksüz’ün kendilerine "Beni tekrar gözaltına alabilirler. Ben buralardan gidiyorum" dediğini anlattı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Adil Öksüz uçakla Ankara’dan İstanbul’a geçtikten sonra firar etmiştti. Öksüz’ü İstanbul’da karşılayan kişi ise Ali Sami Yıldırım olmuştu. Şu an tutuklu olan Yıldırım, olayla ilgili verdiği ifadede, “Adil Öksüz’ün kendisini 18 Temmuz tarihinde aradığını ve ‘Başına bir hadise geldiğini, Gölbaşı ilçesinde gözaltına alındığını ve bir avukata ihtiyacı olduğunu’ belirttiğini, eniştesi olması sebebiyle Ankara Barosu avukatlarından birinin irtibatını verdiğini, kısa bir süre sonra kendisini tekrar aradığını ve Ankara Barosu’ndan kendisine avukat tahsis edildiğini, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, sorunun ne olduğunu sorması üzerine komik bir hadise olduğunu ve gelince anlatacağını söylediğini” kaydetti.



'BANA HİÇBİR ŞEY SORMAYIN'



Aydınlık'tan Olcay Kabaktepe'nin haberine göre, 19 Temmuz’da akşamüstü Adil Öksüz’ün arabası ile Sakarya Akyazı ilçesine babasının ikametine gittiklerini ve geceyi burada geçirdiklerini anlatan Yıldırım, “20 Temmuz’da saat 12.00 sıralarında kahvaltı yaptıkları sırada bir yakınlarının aradığını ve ‘Adil Öksüz tutuklandı’ şeklinde çıkan haberleri birlikte izlediklerini, bir süre sonra Adil Öksüz’ün kendilerine ‘Bu şekilde devam ederse beni tekrar gözaltına alabilirler. Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın’ dediğini ve arabasının orada kalmasını isteyerek zaman kaybetmeden evden çıkıp gittiğini” belirtti.



RUSYA SINIR DIŞI ETTİ



15 Temmuz darbe teşebbüsü kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ali Sami Yıldırım’ın FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ‘Diyalog Avrasya Platformu’ derneği kurucu genel başkanı ve TUSKON istişari MARİFED ve FONDA Ajans Hizmetleri Anonim Şirketi’nin de yönetim kurulu üyesi olduğu saptandı. 2011'de Rusya'nın CIA ile irtibatlı olduğunu düşündüğü Yıldırım'ı sınır dışı ettiği belirlendi. Öte yandan Adil Öksüz’ün kayınbiraderi olan Yıldırım'ın, Sincan Adliyesi’nden serbest bırakıldıktan sonra Öksüz'le telefonda görüştüğü ve Öksüz’e ait aracı kullanarak İstanbul Atatürk Havalimanında karşıladığı, bu esnada Öksüz’ü eşi ile görüntülü görüştürdüğü kaydedildi.



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