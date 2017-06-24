15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz, daha gözaltındayken "mahrem imam" olduğu tespit edildi. Bu bilgi Ankara İstihbarat Şube Müdürü Alp Arslan'a da iletildi. Ancak Arslan, bilgiyi üst amirleri ile paylaşmadı. Öksüz'e ait mavi dosya da savcılığa verilmedi. Öksüz de mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bu tespitler, Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 kişi hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin iddianame tamamlandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Ancara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianamede Öksüz'ün nasıl serbest bırakıldığı adım adım anlatıldı.



İddianameye göre; darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncılar 4. Ana Jet Üssü’ndeki darbeciler kaçmaya başladı. Bunun üzerine Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı’nca bir ekip oluşturuldu. 3 kişilik jandarma ekibi önce, FETÖ’nün sivil imamları Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’i, daha sonra bir tarla yolunda elinde valizle yürüyen Adil Öksüz’ü yakaladı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olan şüpheli Serter Koçak, Öksüz’den şüphelenince, İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli Bilge Kağan Aksoy’dan "Adil Öksüz’ün kim olduğunu sorgulamasını" istedi. Aksoy, Öksüz’ün “FETÖ’nün mahrem imamı olduğu” bilgisini Koçak’a aktardı. Koçak, bu bilgiyi üst amiri olan Gökhan Yücel’e; Yücel de Ankara İstihbarat Şube Müdürü olan şüpheli Alp Arslan’a bildirdi. Ancak Arslan, bu önemli bilgiyi üst amirlerine aktarmadı.



Karakoldaki 29 şüpheliden 18’i emniyete götürüldü. Ancak Öksüz'ün emniyete götürülmesi de engellendi. Öksüz ile birlikte 11 şüpheli, Kazan İlçe Jandarma Komutanı şüpheli Murat Bozdoğan’ın talimatıyla 17 Temmuz saat 02.00 sıralarında Sincan Adliyesi’ne götürüldü.



Şüpheli Osman Gök ise Öksüz’ün bilgilerinin yer aldığı şeffaf mavi renkli dosyanın savcılığa teslimini önledi. Darbeye teşebbüs iddiasıyla adliyeye getirilen 100 şüpheliden 99’u tutuklanırken sadece Öksüz, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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