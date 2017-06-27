Adil Öksüz’ün kaçışında rolü olan kamu görevlileri arasındaki telefon görüşmeleri, 14 Temmuz’da başladı. Öksüz’ün sırra kadem bastığı 22 Temmuz’da da bıçak gibi kesildi

FETÖ'cü darbe girişiminin sivil koordinatörü firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılması sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan kamu görevlileri arasındaki HTS kayıtları, bu sanıkların Öksüz'ün kaçırılmasını nasıl koordine ettiklerinin izlerini yansıttı.



Darbeci Adil Öksüz'ün Kazan'daki Kışla Karakolu'nda diğer darbecilerden ayrılıp salıverildiği Ankara Batı Adliyesi'ne götürülmesinde en etkili isim, Emniyet görevlisi Serter Koçak oldu. Koçak, Öksüz yakalandıktan sonra bir ekiple Jandarma Karakolu'na geldi ve sorgulamayı kendilerinin yapacağını bildirip kontrolü ele geçirdi. Koçak bu sırada şüphe bırakmamak için Öksüz'e herkesin duyacağı şekilde, sivil imam olduğunu kendisiyle özellikle ilgilenileceğini söyledi.



9 GÜNDE 27 KEZ KONUŞTULAR



İşte bu konumdaki Serter Koçak ile hiçbir kolluk görevi olmamasına rağmen Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca o dönemde, 9 günde 27 telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmeleri, darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz'da başladı, Adil Öksüz'ün tamamen izini kaybettirdiği 22 Temmuz'da da bıçak gibi kesildi. 14 Temmuz'da Sarıkoca halen Ankara'daydı. 15 Temmuz'da Antalya Belek'ten sinyal verdi. Serter Koçak ise hep Ankara'da kaldı.

Serter Koçak ile Ali İhsan Sarıkoca 15 Temmuz gecesi kalkışmanın başladığı saatlerde yeniden görüşmeye başladı ve gece sabah saatlerine kadar 7 görüşme yaptılar. Koçak saat 23.22'deki yani darbenin başarısız olacağının anlaşılmaya başlandığı saatlerdeki görüşmeden sonra bir gün önce gittiği Antalya tatilini kesip Ankara'ya döndü. Yol boyunca da Serter Koçak ile temasta kaldı.



16 TEMMUZ GÜNÜ 6 GÖRÜŞME



Ali İhsan Sarıkoca ifadesinde, Serter Koçak'ın yakalananlar arasında FETÖ imamı var demesi üzerine Kazan'a gittiğini ve bu kişiyi merak edip görüştüğünü iddia etmesine rağmen HTS kayıtları Sarıkoca'nın daha yakalanmadan Öksüz'ün o sırada bulunduğu Kazan'a geçtiğini gösterdi. Sarıkoca, Antalya dönüşünde, Etimesgut'taki evine uğramadan 16 Temmuz sabahı Kazan'a geçti. Buradan da saat 06.47'de Serter Koçak ile görüştü.

Koçak ile Sarıkoca'nın görüşmeleri bir süre kesildi. Öksüz'ün yakalandığı 16 Temmuz saat 11:00 sıralarından sonra ikili yeniden görüşmeye başladı. İlki saat 11:34'te olmak üzere o gün 6 telefon görüşmesi yaptılar. Bunlardan bazıları arasında sadece dakikalar vardı.



3 GÜNDE 7 GÖRÜŞME



15 Temmuz gecesi Antalya'dan Ankara'ya gelen, 16 ve 17 Temmuz gündüz sürekli Kazan ve çevresinde bulunan Ali İhsan Sarıkoca 17 Temmuz'da sürpriz bir şekilde İstanbul'dan çıktı. İstanbul - Sütlüce ve Üsküdar çevrelerinde bulunan Sarıkoca, buradan da Serter Koçak ile görüşmeye devam etti.

Ali İhsan Sarıkoca, apar topar gittiği İstanbul'da bir gün kaldı. Telefonu 19 Temmuz akşamı Ankara'da yeniden sinyal verdi. İstanbul'dan Ankara'ya döndükten sonra 3 gün boyunca Serter Koçak ile bazıları gece yarısından sonra 7 görüşme daha yaptı. İkilinin görüşmeleri, Adil Öksüz'ün kaybolmasından sonra 22 Temmuz'da kesildi.



ŞÜPHE VERİCİ TESADÜF



HTS kayıtları, sanık Ali İhsan Sarıkoca'nın 18 Temmuz'da da İstanbul'da olduğunu gösterdi. Ne tesadüf ki aynı gün salıverilen Adil Öksüz de İstanbul'a geçti ve telefonu Üsküdar çevresinden sinyal verdi. Adil Öksüz görüşmelerini, o sıralarda Ankara Batı Adliyesi'nde görevli polis memuru Kahramanmaraş'tan hemşerisi olan Zeki Çınkır ile yapıyordu. Zeki Çınkır, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 09.27'de varan Öksüz ile görüştü, Serter Koçak da o sırada İstanbul'da olan Ali İhsan Sarıkoca'yı aradı. (Sabah)