Karabük’te FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kardeşi Ahmet Öksüz’ün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davada kararlar verildi. Ahmet Öksüz “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük’teki FETÖ davasından karar çıktı. FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kardeşi Ahmet Öksüz 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



Karabük'te FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, Karabük Üniversitesi'nde görev yapmış, aralarında FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davada karar verildi.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada Ahmet Öksüz savunma yaptı. Öksüz, darbe girişimine adı karışan, vatana ve millete ihanet etmiş bir kişi olan ağabeyini korumasının veya ona yardımcı olmasının mümkün olmadığını iddia etti.



Darbeci olan bir kişiyle aynı soyadını taşımamak için soyadını değiştirmek için dava açtığını hatırlatan Öksüz, “Ağabeyim olan bu kişinin darbeye karıştığını medyadan öğrendim” dedi.



Adil Öksüz ile görüşmediğini ileri süren Ahmet Öksüz, beraatını istedi.



Öksüz ile birlikte yargılanan diğer sanıklar da tek tek savunma yaptı ve hiçbiri suçlarını kabul etmedi.



Mahkeme Heyeti karar verdi ve Öksüz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırıldı. Heyet ayrıca yine tutuklu sanıklar, Hakan Suvak, Hasan Hüseyin Çevik, Hüseyin Cinoğlu ve Salih Yıldırım’a 6 yıl 3’er ay, Süleyman Semiz’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Erdal Biber, Ruveyda Kılıçbay ve Seymen Kahraman da 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası aldı.



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