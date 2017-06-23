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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişi hakkında iddianame tamamlandı

Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişi hakkında iddianame tamamlandı

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen şüpheli Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sırasında gözaltına alınmasının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 



Soruşturma kapsamında 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulandığı belirtildi. 

İddianamede, 4 şüpheli hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 21 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma" ve bir şüpheli hakkında ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adil öksüz #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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