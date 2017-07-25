FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün dayısının oğlu A.D'nin hakim, amcasının oğlu M.Ö.'nün ise savcı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın firari Adil Öksüz için hazırladığı "aile ve akraba" raporunda, darbe girişiminden 15 gün önce Öksüz'ün eşi ve çocuklarının Amerika'ya kaçtığı belirlendi.

FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün yakın akrabalarının hâlen yargı mensubu olarak görev yaptığı ortaya çıktı.



Sözcü gazetesinin haberine göre Mili İstihbarat Teşkilatı'nın hazırladığı raporda, Öksüz'ün amcasının oğlu M.Ö.'nün savcı, dayısının oğlu A.D'nin ise hakim olarak görev yaptığına yer verildi.



MİT'in 13 Ağustos 2016 tarihinde hazırladığı raporda, firari Adil Öksüz'ün ailesi ve akrabalarının yurt dışına nasıl kaçtığı da anlatıldı.



Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile Emniyet İstihbarat'ına gönderilen raporda, Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz ile 3 çocuğunun darbeden 15 gün önce Amerika'ya kaçtığı belirtildi.



Raporda, Adil Öksüz'ün eniştesi Cemal Türk'ün ağabeyi Süleyman Türk'ün Konya'da doktorlar imamı olduğu, kalkışmadan bir gün sonra eşiyle birlikte yurt dışına kaçtığı ifade edildi.



FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ablası Azize Türk'ün 13 Mayıs 2015'te, kocası Cemal Türk'ün ise 4 Ekim 2015'te yurt dışına çıkış yaptığı bilgisi de raporda yer aldı. Raporda Cemal Türk'ün 15 Temmuz'dan yaklaşık 10 gün önce hazırlanan FETÖ Çatı İddianamesinde Mollalar olarak adlandırılan ekip içinde bulunduğu da kaydedildi.





ulusal.com.tr