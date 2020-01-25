Adıyaman'da deprem sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde yaşayan bedensel engelli Mehmet Çetin, deprem sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paniğe kapılan 10 kişi yaralandı

Adıyaman'da deprem esnasında paniğe kapılarak evlerinin balkonundan atlayan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Pekmez'den yaralılara ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ile hastaneye gelerek deprem esnasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Pekmez, ziyarette deprem esnasında Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinin balkonundan atlayarak yaralanan Hidayet Yılmaz ile bir süre sohbet ederek bir isteğinin olup olmadığını sordu.

Öte yandan, Adıyaman şehir merkezindeki Ulucami Mahallesi'nde tek katlı bir evin odunluk kısmında deprem sonrası göçük meydana geldi.

Bu arada, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında 3 toprak evin çökmesi sonucu 7 kişinin yaralandığını belirterek, "İlçe ile bağlı köylerde toplamda 125 hasarlı ev bulunuyor. Ekipler, hasar tespiti yapacak ayrıca yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumları gayet iyi. Şu an için başka bir sıkıntı bulunmuyor." dedi