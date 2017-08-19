Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Saat 12.18'de olan depremin büyüklüğünün 3,3 olduğu açıklandı.
Depremin Malatya'nın Pütürge ilçesinden de hissedildiği öğrenildi.
Öte yandan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde oldu. AFAD verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
ulusal.com.tr
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 12.17'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinden de hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
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