Evlatlarını özleyen annelere sarıldılar. Üniversite Topluluklarının temsilciler HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan ailelerin yanına gittiler.

Evlat nöbeti evlatları gelinceye kadar sürecek. Çocukları PKK tarafından kaçırılan, alıkonan aileler günlerdir HDP'nni Diyarbakır İl Başkanlığı önünde.



HEr geçen gün büyüyen mücadeleye destek ziyaretleri sürüyor.



İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen üniversite öğrencileri evlatları gibi sarıldılar ailelere.



İstanbul Üniversitesi ADK, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü ADK, Marmara Üniversitesi ADK, Boğaziçi Üniversitesi ADK, İstinye Üniversitesi ADKİTÜ BUTAK, Sakarya Üniversitesi ADK, Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü adına geldiler Diyarbakır'a.



Ailelere Aydın'dan gelen ziyaretçiler de vardı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Şubesi, aileleri ziyaret etti.





ulusal.com.tr