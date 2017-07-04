BURSA'nın Gemlik İlçesinde 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası terör estirdi. Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Gemlik İlçesi'ndeki Balıkpazarı mevkiinde meydana geldi. Demir doğrama işi yaptığı öğrenilen Musa Güler, iki yıl önce boşandığı eşinin açtığı 19 bin liralık icra davasına girdi. Bugün görülen duruşmada otomobiline 19 bin lira icra konulan Güler, dava sonra evinden aldığı pompalı tüfekle, Balıkpazarı mevkiinde bürosu bulunan aynı zamanda Gemlik Belediyesi CHP'li meclis üyesi Özgür Aksoy'un işyerinin önüne geldi. Güler, buradan çıkan avukat Aksoy'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Güler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Göğsüne ve bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan avukat Aksoy ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.



Olay yerinden kaçan Musa Güler, daha sonra boşandığı eşinin evine gitti. Burada eşini de pompalı tüfekle ateş açıp bacaklarından yaralayan Güler, ardından Gemlik adliyesi'ne gitti.



POLİSİ VURUP İNTİHAR ETTİ



Gemlik Adliyesi'ne girmeye çalışan Musa Güler'i burada görevli 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez engellemeye çalıştı. Çıkan arbedenin ardından polis Büyükdönmez'i silahla yaralayan Musa Güler, ardından girdiği adliyede intihar etti.



Yaralı polis memuru Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Büyükdönmez ilk müdahalenin ardından Uludağı Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye geldiğinde kalbi durduğu belirlenen memuru polis Büyükdönmez, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak polis memuru Büyükdönmez bir süre sonra şehit oldu.



Bu arada, Sİlah seslerinin ardından olayın terör saldırısı olabileceği endişesine kapılan ilçe halkı, sokaklara döküldü. Adliye önüne gelen yüzlerce kişi, polisin uyarısının ardından dağıldı.



Olayın ardından Gemlik'e giden Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerinde inceleme yaptı yetkililerden bilgi aldı. Yıldız, olayın siyasi yönünün bulunmadığını belirtirek soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.



AVUKAT ÖZGÜR AKSOY HAYATINI KAYBETTİ



Bursa'nın Gemlik ilçesinde icra davası sonrası adliye önünde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Avukat Özgür Aksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.