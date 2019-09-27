Tutuklulara af konusunun rafa kalkmasının ardından gündeme gelen infaz sürelerinin değişimi için Ak Parti'nin çalışmaları sürüyor. İnfaz yasasında yapılacak değişikliklere göre, hapiste geçirilecek sürenin cezanın 3'te 2'si yerine yarısı olması öngörüldü. Ancak terör, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi suçların kapsam dışı tutulması planlandı.

Ak Parti, tutuklulara af yerine gündemine aldığı infaz yasasındaki değişiklik konusu üzerinde çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmaları Adalet Bakanlığı bürokratları ile Ak Parti'nin hukukçu milletvekilleri yürütüyor.



Salı günü yapılan son toplantının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Toplantıda milletvekilleri infaz sistemindeki değişiklikler için sosyal ve psikolojik boyutun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.



Değişiklikler kapsamında ilk olarak hapis cezalarında infazın üçte iki değil yarısı olarak uygulanması üzerinde duruldu. Yani, 20 yıl hapis cezası alan biri cezaevinde 10 yıl geçirecek. Ancak terör, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları bundan faydalanamayacak. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması durumunda hali hazırda hapishanede cezasının yarısını geçirmiş olanların tahliyesi gündeme gelecek. Bir kısım hükümlünün ise cezasına indirim olarak yansıyacak.



Toplantıda denetimli serbestliğin de kademeli bir yapıya kavuşturulması masaya yatırıldı. Cezasının 5'te birini çeken birinin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi tartışıldı.



Ayrıca özel infaz hükümlerinde de düzenleme yapılması görüşüldü. Mevcut yasalara göre, 6 ay veya daha az süreli hapis cezası alanlar her hafta cuma günü saat 19'da cezaevine girip Pazar günü aynı saatte geri çıkıyor. Yeni düzenlemeyle 6 aylık hapis cezalarında 12 gün, 1 yıllık cezalarda ise 24 günün cezaevinde geçirilmesi hedeflendi.





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