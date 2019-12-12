Af taslağı belli oldu! Ceza indirimi kimleri kapsayacak?

2018 yılında MHP tarafından sunulan yasa teklifiyle gündeme gelen mahkumlara ceza indirimi yaşanan süreçler ve itirazlar sonucu bir süredir Ak Parti tarafından ele alınmaya başlanmıştı. TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' hakkında görüşmeler devam ediyor. Hazırlanan paket Ocak 2020'de Meclis'te muhalefet partilere sunulacak.

Devlet Bahçeli, "Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. MHP'nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı, kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

CEZA İNDİRİMİNİN NELERİ KAPSAMAYACAĞI BELLİ OLDU

İndirim; terör suçlarını, kasten insan öldürmeyi, işkenceyi, cinsel saldırıyı, çocuklara cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini, suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı, devletin güvenliğine karşı olan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçları kapsamayacak.

İNFAZIN DEĞİL CEZANIN YARISI YATILACAK

2 yıl ile 4 yıl arası ceza alanlar yargılandıkları suç tipine göre 1 gün ila 1 ay arasında hapis yatacaklar. Yani infazın değil cezanın yarısı kadar hapis yatılacak.

CEZA İNDİRİMİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Ceza indiriminden yararlanabilecek olanlar ve yararlanabileceklerin yakınları ise indirimi dört gözle bekliyor. Beklenen uzun sürecin sonunda Ocak'ta sunulacak paketin tasarısıyla kimlerin faydalanacağı açıkça belirtildi. Sosyal medyadan sürecin olumlu sonuçlanmasını bekleyen kişiler "Her özgür birey bir mahkum adayıdır" diyerek durumun hassasiyetinin herkes tarafından anlaşılmasını bekliyor.