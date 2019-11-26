Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Af yasası Meclis'e geliyor" diye yazdı.

Murat Polat, şunları belirtti:

"Binlerce hükümlünün beklediği Af yasası önümüzdeki günlerde meclise geliyor.

AK Parti’nin meclise getirmiş olduğu Af Yasasından yaklaşık 130 bin civarında hükümlü yararlanacak.

Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün günlerce üzerinde çalıştığı Af Yasası nihayet meclise geliyor.

Yeni çıkacak olan af yasasında

5 suça yer verilmedi.

AK Parti’nin hukukçu kurmayları yapılacak ceza infaz indirimlerinin ileride “Rahşan affına” dönüşmemesi için, kapsama girecek suçların sınırlarının net olarak çizildiğini ve yapılacak indirimlerle cezaevinden çıkacakların şartla salıverme şartlarını sağlamaları gerektiğine işaret etti.

Af yasasına MHP’de destek verecek.

Yeni çıkacak Af yasasında 5 suça yer verilmedi bunlar şöyle terör, adam öldürme, uyuşturucu, cinsel suçlar ve mükerrer suçlar.

Buna göre, hâlen 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi ‘Aldıkları cezanın yüzde 10’unun dışarda geçirilmesi, ancak bu sürenin 3 yılı aşmaması’ şeklinde belirleniyor.

İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan, ‘Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarından’ ceza alanların, denetimli serbestlik konusundaki ‘genel düzenlemeden’ yararlanacaklar bu suçları işleyenler, mevcut yasalara göre kalan cezalarının sadece bir yılını dışarda geçirebiliyorlar. Yeni yapılacak düzenlemeye göre ise kalan cezalarının son üç senesini dışarda tamamlayacaklar.

Kulislere göre 130 bin hükümlünün faydalanacağı konuşuluyor.

Ancak bu kişilerin tamamı aynı anda serbest kalmayacak.

Yasada belirtilen cezaevinde kalma sürelerini tamamlayanlar, şartlı salıverme koşullarını da sağlamaları durumunda, kalan sürelerini cezaevi dışında tamamlama imkânına sahip olacak.

Mesela 10 yıl hapis cezasına mahkûm olan birisi, yasa çıktığında

5 yıllık süreyi cezaevinde geçirmişse, kalan 5 yılını infaz indiriminden yararlanarak dışarda geçirebilecek.

10 yıllık cezanın beş yılını cezaevinde tamamlamayanlar ise önce bu 5 yılın dolmasını bekleyecek. Kanun çıktıktan sonra, infaz indiriminden yararlanarak, cezaevi dışında cezalarını tamamlayacakların sayısının ilk etapta 90-100 bin kişiyi bulabileceği belirtiliyor."

ulusal.com.tr