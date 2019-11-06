Af yasası, şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik ile ilgili son dakika kararı

CNN Türk'ün haberine göre, infaz düzenlemesi ikinci yargı paketinde olmayacak, düzenleme ayrı gelecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ikinci yargı paketine ilişkin kabine sunumunda infaz düzenlemesi yoktu. Çünkü o düzenlemelerin ayrı olarak Meclis'e getirilmesine karar verildi.

Kamuoyunda af olarak nitelendirilen ceza indirimi ve denetimli serbestliğe dönük düzenlemelerin ikinci yargı paketinde yer alan reformların bir unsuru değil siyasi kararlar şeklinde şekilleneceği vurgulanıyor.

Dolayısıyla kararı milletvekilleri vereceği belirtildi.

İkinci yargı paketine ise nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra, iflas kanunda değişiklikleri kapsaması bekleniyor.

Çok fazla düzenlemenin yer aldığı paketin ikiye bölünebileceği de aktarıldı.

Af olarak nitelenen infaz düzenlemesi için ise tamamen ayrı bir çalışma yürütülüyor.

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre, AK Parti ile MHP birlikte çalışıyor. MHP'nin daha önce Meclis'e yasa verdiği yasa teklifi de göz önünde bulundurularak şekillenmesi hedeflenen infaz düzenlemesinde geçici bir madde ile MHP'nin denetimli serbestliğe dönük talebine yer verilmesi üzerinde duruluyor.

Buna göre, belli bir tarih aralığında işlenen bazı suçlara yönelik hüküm yiyen ve 4 yıllık cezası kalanlar denetimli serbestlikten bir defaya mahsus faydalanabilecek.

Kapsamına uyuşturucu ile organize suçların girip girmeyeceği tartışılıyor. Bu gece madde ile bir defaya mahsus tanınacak denetimli serbestlik hakkının dışında kalıcı düzenleme olarak da teklifte ayrı bir denetimli serbestlik maddesi olacak.

Denetimli serbestlikte kalıcı düğzenlemede cezanın beşte biri olacak. Eğer teklif bu şekilde sunulursa 20 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl kala denetimli serbestlikte cezaevinden çıkabilecek.

Yargı paketinde ayrı olarak üzerinde çalışan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede bir bölü ikisi yani oranında infaz gerçekleşecek. Böylece 10 yıl ceza alan 5 yıl yatacak. Bunun beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için sadece 3 yıl cezaevinde bulunacak.

İnfaz düzenlemesi için kapsam dışı bırakılan suçlar var. Terör bunların başında geliyor. Ayrıca cinsel, uyuşturucu ve mükerre suçlar kapsam dışı olacak.

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