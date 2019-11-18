Af yasası ve şartlı ceza indiriminde gelinen nokta ne? Siyasiler hangi açıklamaları yaptı?

AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz iktidarız kendi gündemimiz var ve halkın gündeminden uzağız' gibi bir algıyı hiç kimse oluşturmasın" dedi.

MHP'Lİ SERMET ATAY'DAN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay, "İkili görüşmeler devam ediyor. Biz de kader mahkumlarına ve yakınlarına bir an önce müjde vermek istiyoruz. Kısa zaman içerisinde genel başkanımız inşallah gereken müjdeyi verecektir. Meclis'e gelir ve onlara müjdeyi verir, onları yılbaşından önce tahliye ederiz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MAHKUM YAKINLARI, ADANA'DA TOPLANDI

Adana Atatürk Parkı'nda mahkum yakınları bir basın açıklaması yaptı.

Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin" şeklinde konuştu.

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bunları istisna tutan bir düzenleme gelirse ihtiyaç vardır. Bu, af değil, denetimli serbestlik süresinin daha erkene çekilmesi olacak. Cezaların caydırıcılığını, kamu düzenini bozmayacak bir düzenleme gelmek zorunda." açıklaması yaptı.

MHP'Lİ BAKİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek de "Yüzbinlerce vatandaş, cezaevlerinden tahliye beklemektedir. Şartlı ceza indiriminin acilen Meclis gündemine alınmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.