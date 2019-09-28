İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabınan 'çok önemli' ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
Güllüoğlu'nun paylaşımında Türkiye Deprem Tehlike Haritası yer aldı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, paylaşımında "Şu harita şurada dursun da afet yönetimi konusunda, konunun en önemli kısmının bu gerçek tehlike olduğu unutulmasın!!" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 77 BİNADA AĞIR HASAR VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 bin 102'si bağımsız birim, 74'ü kamu binası olmak üzere toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi.
ulusal.com.tr
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 'çok önemli' ifadeleriyle yaptığı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yer aldığı paylaşımda "Şu harita şurada dursun da afet yönetimi konusunda, konunun en önemli kısmının bu gerçek tehlike olduğu unutulmasın!!" dedi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabınan 'çok önemli' ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.