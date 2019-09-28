AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 'çok önemli' ifadeleriyle yaptığı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yer aldığı paylaşımda "Şu harita şurada dursun da afet yönetimi konusunda, konunun en önemli kısmının bu gerçek tehlike olduğu unutulmasın!!" dedi

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