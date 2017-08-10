Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine, eski Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Güllüoğlu atandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevine, eski Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu atandı.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görevine başlayan Dr. Güllüoğlu, AFAD bünyesinde faaliyet gösteren daire başkanlıklarından brifing aldı.



2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Güllüoğlu'nun dünyadaki birçok insani kriz bölgesinde çalıştığı, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar ve ihtiyaç sahipleriyle ilgili projelerde görev aldığı belirtildi.