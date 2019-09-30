AFAD, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri videoyla anlattı. Yapılması gerekenlerin paylaşıldığı videoda hayati uyarılarda bulunuldu.

AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemlere dair video paylaştı.



Videoda deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılarda bulunuldu.



Deprem öncesinde hasarlı elektrik kabloları ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarının onarılması, afet çantasının hazırlanması ve altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor.



Deprem sırasında panik yapmadan korunaklı bir alanda bekelenmesi gerektiği hatırlatıldı.



Deprem sonrasında kişinin çevresi ve kendi emniyetinden emin olduktan sonra binayı terk etmesi uyarısı yapıldı.



ulusal.com.tr

