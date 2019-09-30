banner1122
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Dev havayolunun iflası bekleniyor
Dev havayolunun iflası bekleniyor
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri videoyla anlattı. Yapılması gerekenlerin paylaşıldığı videoda hayati uyarılarda bulunuldu.

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemlere dair video paylaştı.

Videoda deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayati uyarılarda bulunuldu.

Deprem öncesinde hasarlı elektrik kabloları ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarının onarılması, afet çantasının hazırlanması ve altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor.

Deprem sırasında panik yapmadan korunaklı bir alanda bekelenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Deprem sonrasında kişinin çevresi ve kendi emniyetinden emin olduktan sonra binayı terk etmesi uyarısı yapıldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #deprem #AFAD
Önceki Haber
Dış ticaret açığı Ağustos'ta 2,5 Milyar Dolar oldu
Sonraki Haber
Amiral Soner Polat'ın Vatan Partisi 10'uncu Olağan Kurultayı'nda yaptığı tarihi konuşma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.