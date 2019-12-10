AFAD'dan önemli uyarı

10 Temmuz 2019'da başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, özellikle vatandaşların afetleri hatırlaması ve bu konuda yapılması gerekenleri hatırlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bir yıl boyunca her aya özel tema hazırladıklarını ve aralık ayının temasının da "bina güvenliği" olduğu belirten Güllüoğlu, ülkenin afetlere hazır hale gelmesi için binaların güvenli olmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Araba alırken birçok detayını inceliyoruz ama"

"Doğru zemine, doğru tekniklerle ve o yerin afetselliğine uygun olarak inşa edilmiş binalar, ancak bizleri deprem, sel veya heyelanlara karşı koruyacak olan yapılardır." diyen Güllüoğlu, mesela araba ya da kıyafet alırken rengi, bedeni, fiyatı gibi birçok detayın incelendiğini ancak bir evi kiralarken ya da satın alırken sanki görünen kısmı ve fiyatının etkili olduğunun algılandığını söyledi.

Halbuki binanın sağlam ve o yere uygun yapılmış olmasının binalar için hayati olduğuna değinen Güllüoğlu, o yüzden aralık ayı temasını oluştururken "bina güvenliği"ni öncelediklerini, sonraki aylarda başka temalarla Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında vatandaşlardan beklentileri hatırlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Afetlerin çok dinamik olmasından dolayı bunlara hazırlık konusunun da hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Güllüoğlu, bu anlamda her sene bir önceki yıla göre afetlere daha hazır olmaya yönelik faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

"Binaları tekrar tekrar gözden geçirmemiz lazım"

Güllüoğlu, "Afetlere hazırlıklarımızı kamu kurumları, özel sektör ve bireyler nezdinde oturduğumuz evler, iş yerleri ve kamu binaları için her bir seviyede tekrar tekrar gözden geçirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Kampanyanın 2020 yılı haziran ayında sona ereceğini ancak afetlere ilişkin hatırlatmaları her fırsatta yapacaklarını ifade eden Güllüoğlu, bina güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

"1999 öncesinde yapılan binalar, hem iki önceki yönetmelik kapsamında yapıldığından hem de o dönem yapı denetimi olmadığı için özellikle dikkat edilmesi gereken binalar. Binasından şüphe eden ya da 1999 öncesi yapılan binalarla alakalı olarak vatandaşlarımızın çevre ve şehircilik il müdürlükleri veya belediyelerle temasa geçmesi önemli. Bunu ya o kurumlarımız eliyle ya da ücreti karşılığında yapan özel sektördeki kurumlar eliyle binalarını orasının depremselliğine uygun olup olmadığını kontrol ettirebilirler."

Afet yönetiminin 4 safhası olduğunu belirten Güllüoğlu, bunlardan "müdahale" ve "iyileştirme"nin afet sonrası yapıldığını, afetten önceki "risk azaltma" ve "afete hazırlık süreci" safhalarının hayati önemde olduğuna değindi.

Güllüoğlu, risk azaltmanın, Türkiye açısından bakıldığından en önemli kısmının, şehirlerin, evlerin ve iş yerlerinin alt yapısının afetlere hazır olup olmadığıyla ilgili bir durum olduğunu sözlerine ekledi.