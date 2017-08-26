AFAD’ın üst düzey yöneticileri, İstanbul depremi sonrasında toplanma yerlerine yurttaşları nasıl ulaştıracağını bilmediğini belirtti

Aydınlık gazetesinden Mustafa Erol'un haberine göre, JEOLOJİ Mühendisleri Odası, İstanbul Valiliği’ne beklenen büyük deprem için hazırlanan toplanma alanlarının yerini, buralarda kaç kişinin barınabileceğini ve alanlara ulaşım yollarını sordu. Valilik, soruları soran odayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na yönlendirdi ve AFAD da gizlilik nedeniyle ‘yazılı olarak yanıt veremeyeceğini’ bildirdi. Bunun üzerine Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube yönetimi AFAD’ın Hasdal’daki merkezini sözlü bilgilendirme için ziyaret etti. AFAD İyileştirme Şube Müdürlüğü ve Planlama Şube Müdürlüğü’nden iki müdürün jeoloji mühendislerine yaptığı bilgilendirmede, toplanma alanlarına ulaşımın nasıl sağlanacağının bilinmediği ortaya çıktı. Jeoloji Odası Şube Başkanı Erdal Şahan “Deprem toplanma alanlarına insanları nasıl ulaştıracaksınız diye sorduk. Yetkililer ‘biz de onu düşünüyoruz’ yanıtını verdi. Onlar da bilmiyor” dedi.



BELKİ HAVA YOLUYLA



Erdal Şahan, Aydınlık’a yaptığı açıklamada görüşme gününü şöyle anlattı:



“İnsanları hangi yolla ulaştıracaksınız dediğimizde de, ‘Belki hava yoluyla ulaştırırız’ dediler. Biz de, yüzbinlerce insanı nasıl helikopterlerle ulaştıracaksınız diye sorduk. Yalnızca planların güncellendiğini söylediler. Daha ilginci şu anda toplanma yerleri belli değil. Toplanma yerini sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz. Vatandaşlar da telefon açıp, çadırlar nereye kurulacak diye sorsun, cevabı yok. Toplanma yerleri belli bile değil.”



ULAŞIMIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ



Şahan, AFAD yöneticilerinin depremden sonr kendi kurumlarının yönetim binasına nasıl ulaşacağını bilmediğini de aktardı:



“En önemli şeylerden biri de AFAD’ın yöneticilerinin kendisi de, yönetim binasına nasıl ulaşılacağından emin değil. ‘Buraya yakın lojmanda mı kalıyorsunuz, afet sonrası nasıl ulaşacaksınız’ diye sordum. ‘Biz onu da düşünüyoruz, bilmiyoruz’ dediler. Deprem sonrası için önemli bir merkez olan AFAD binasına, burada çalışan yöneticiler bile nasıl ulaşacağını düşünmek zorunda kalıyor.”



TEPKİ ÇEKMİŞTİ



TÜRK Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) ‘İstanbul Deprem Raporu’ hazırladı. İstanbul Valiliği ve AFAD’ın sorulara gizlilik gerekçesiyle yanıt vermemesi “Deprem ile karşı karşıya olan bir şehrin hazırlıksız olduğunun en temel göstergesidir” olarak değerlendirildi.



Raporda şu tespitler yer aldı:



“Şüpheye düşüren ya bir planın olmaması ya da uygulanabilir olmamasında dolayı paylaşılmamasının arkasına ‘gizlilik gerekçesinin’ örtülmesidir. Üretilen hiçbir bilgi, bilimsel olduğu sürece gizli değildir. Sonuç olarak deprem ve konuyla ilintili mevzuat ya yetersizdir ya da hiç yoktur.”



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