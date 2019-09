AFAD tarafından yapılan açıklamada "26.09.2019 tarihinde Silivri açıklarında(Marmara Denizi) meydana gelen Mw=5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ilk üç saat içerisinde büyüklükleri 1.4 ile 4.1 arasında değişen 40 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Artçı deprem aktivitesi devam etmektedir." denildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da "(Depremde) Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. (Hastane bahçesindeki çadır) Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış." dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaş olduğunu belirterek, "Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi." dedi.



Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını kaydetti.



Yılmaz, "Silivri 5,8'lik bir deprem yaşadı ama can kaybı yok. Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Şu an basında Silivri Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği yönünde haberler var. Silivri'de şu anda tahliye edilen bir yer yok." ifadelerini kullandı.



6 inşaat mühendisinin Silivri Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerini bitirdiğini kaydeden Yılmaz, "Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlak, hasar ve tehlike arz edecek bir durum yok. Dolayısıyla hastanenin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız panik halinde hastaneden çıkmış. Çevre Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri de şu an Silivri'ye geliyor. Silivri Belediyesinin teknik ekipleriyle incelemeler yapacaklar. Hasar olan, boşaltılması gereken bina olursa bunları sizlerle paylaşırız. Şu anda kadar Silivri'de hasarlı tespit edilen bir bina yok." diye konuştu.



Hastane bahçesine kurulan çadırla ilgili bir soru üzerine Yılmaz, "Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış. Hastanenin taşıyıcı sistemlerinde, kolonlarında oluşan bir hasar yok." dedi.