AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
AFAD resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
AKOM'dan da açıklama
AKOM tarafından yapılan açıklamada, sağanağın gece saatlerinden etkisini arttıracağı belirtildi.
ulusal.com.tr
AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara'da yağış gece saatlerinde etkisini arttıracağı bildirildi.
AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
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