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Afganistan'da uluslararası konvoya intihar saldırısı

Reuters haber ajansı, Afganistan'da uluslararası askeri konvoyun geçişinde intihar saldırısı düzenlenediğini duyurdu.

Afganistan'da uluslararası konvoya intihar saldırısı

Reuters haber ajansı, Afganistan'da uluslararası askeri konvoyun geçişinde intihar saldırısı düzenlenediğini duyurdu.

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Etiketler; #Afganistan #intihar saldırısı
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