Sınır hattına sevk edilen öbüsler Tel Rifat ve Kırıkhan’la Hassa arasındaki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Türkiye, Afrin harekatı için hazırlıkıklarını hızlandırdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat sürerken, Rusya'da Tel Rifat’ın kuzeyine 160 askerden oluşan mekanize-motorize bölük sevk etti.
Rusya bölgede füze tatbikatı başlatacağını açıkladı; 200 km’ye kadar sınır çizerek ABD’nin Suriye’deki hedeflere yaklaşmamasını istedi. TSK’nın, Afrin’i kontrol altına alması sürecinde ABD’nin buraya bir müdahalesi olursa Rusya, havadaki her şeyi füzeleriyle vuracak.
ABD ise bölgeye P-8 Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey uçakları sevk etti.
Afrin'in alınması bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek. Çatışmasızlık bölgeleri anlaşması ile Türkiye’nin kontrolünde olan İdlib’in silahlı unsurlardan arındırılması ve tamamen TSK’nın kontrolüne geçmesi bekleniyor.
ulusal.com.tr
Türkiye, Afrin'i terör örgütlerinden temizlerken Rusya'da bölgede Amerikan'ın olası bir müdahalesine karşı tetikte olacak. Rusya, havadaki her şeyi füzeleriyle vuracak.
Sınır hattına sevk edilen öbüsler Tel Rifat ve Kırıkhan’la Hassa arasındaki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Türkiye, Afrin harekatı için hazırlıkıklarını hızlandırdı.