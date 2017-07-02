Türkiye, Afrin'i terör örgütlerinden temizlerken Rusya'da bölgede Amerikan'ın olası bir müdahalesine karşı tetikte olacak. Rusya, havadaki her şeyi füzeleriyle vuracak.

Sınır hattına sevk edilen öbüsler Tel Rifat ve Kırıkhan’la Hassa arasındaki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Türkiye, Afrin harekatı için hazırlıkıklarını hızlandırdı.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat sürerken, Rusya'da Tel Rifat’ın kuzeyine 160 askerden oluşan mekanize-motorize bölük sevk etti.



Rusya bölgede füze tatbikatı başlatacağını açıkladı; 200 km’ye kadar sınır çizerek ABD’nin Suriye’deki hedeflere yaklaşmamasını istedi. TSK’nın, Afrin’i kontrol altına alması sürecinde ABD’nin buraya bir müdahalesi olursa Rusya, havadaki her şeyi füzeleriyle vuracak.



ABD ise bölgeye P-8 Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey uçakları sevk etti.



Afrin'in alınması bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek. Çatışmasızlık bölgeleri anlaşması ile Türkiye’nin kontrolünde olan İdlib’in silahlı unsurlardan arındırılması ve tamamen TSK’nın kontrolüne geçmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr