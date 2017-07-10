G20 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalar yapan Erdoğan, Afrin'deki terör örgütü PYD hedeflerine yönelik olası operasyon seçeneğini değerlendirdi. Erdoğan konuyu Trump ve Putin ile görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin'e yönelik operasyon seçeneğini Putin ve Trump ile görüştüğünü açıkladı.



"OLASI AFRİN OPERASYONU: Her iki liderle de, Afrin, çatışmasızlık bölgeleri dahil Suriye konusunu en geniş kapsamda görüştük. Astana'yı görüştük, aynı şekilde Cenevre sürecini değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız, gerek ABD, gerek Rusya ile görüşmelerini devam ettirecekler. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Dünya Petrol Kongresi nedeniyle İstanbul'a geliyor. Onunla da bu konuları detaylıca görüşeceğiz. Bu konular, Putin'le olan görüşmemizde de gündeme geldi. Konuyla ilgili arkadaşlarımız Rusya'daki muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecekler."



Körfez'de yaşanan Katar kriziyle ilgili de Trupm ve Putin ile görüşme yaptığını belirten Erdoğan, "Söylenen şey aynı: Diyalog yoluyla çözüm. 15 Temmuz'dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum." dedi.



Erdoğan "Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusuna da "Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak..." yanıtını verdi.



ulusal.com.tr