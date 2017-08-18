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Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Onlarca gözaltı var

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Onlarca gözaltı var

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde 15 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 22 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, "Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'a ait kitap, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." denildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #pkk #kck #gözaltı
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